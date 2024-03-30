Fenerbahçe için bu hafta çok kritik!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdüren, TFF Süper Kupa'da de ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'yi kritik bir hafta bekliyor. Sarı-lacivertlilerin 2 Nisan Salı günü yapacağı Olağanüstü Genel Kurul’da alacağı kararlar merakla bekleniyor.

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligde son oynadığı Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından, ligden çekilmesi dahil tüm konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2 Nisan Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak. Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Başkan Koç, futbolcularla görüşecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir araya gelirken, sarı-lacivertli camiaya da çağrıda bulundu. Başkan Koç ve yönetim kurulundan birkaç isim bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacak. 3 kupada da şampiyonluk şansı bulunan sarı-lacivertliler için en önemli maçlardan biri 7 Nisan’da oynanacak.

Galatasaray ile 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ertelenen TFF Süper Kupa karşılaşması, Şanlıurfa’da oynanacak. 2 Nisan’daki genel kurulda alınacak kararla birlikte bu mücadelenin oynanıp, oynanmayacağı da netlik kazanacak.

Fenerbahçe nisan ayının ilk haftasındaki bu yoğun gündem ve fikstürün hemen ardından 11 Nisan'da da UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.