BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe için bu hafta çok kritik!

Fenerbahçe için bu hafta çok kritik!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdüren, TFF Süper Kupa'da de ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'yi kritik bir hafta bekliyor. Sarı-lacivertlilerin 2 Nisan Salı günü yapacağı Olağanüstü Genel Kurul’da alacağı kararlar merakla bekleniyor.

Abone ol

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligde son oynadığı Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından, ligden çekilmesi dahil tüm konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2 Nisan Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak. Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Başkan Koç, futbolcularla görüşecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir araya gelirken, sarı-lacivertli camiaya da çağrıda bulundu. Başkan Koç ve yönetim kurulundan birkaç isim bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacak. 3 kupada da şampiyonluk şansı bulunan sarı-lacivertliler için en önemli maçlardan biri 7 Nisan’da oynanacak.

Galatasaray ile 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ertelenen TFF Süper Kupa karşılaşması, Şanlıurfa’da oynanacak. 2 Nisan’daki genel kurulda alınacak kararla birlikte bu mücadelenin oynanıp, oynanmayacağı da netlik kazanacak.

Fenerbahçe nisan ayının ilk haftasındaki bu yoğun gündem ve fikstürün hemen ardından 11 Nisan'da da UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Propaganda yasağı bugün saat 18.00’de başlıyor!
Propaganda yasağı bugün saat 18.00’de başlıyor!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde! Bu maçı da alırsa...
Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde! Bu maçı da alırsa...
Aman dikkat! Bahar alerjisi ile soğuk algınlığını karıştırmayın!
Aman dikkat! Bahar alerjisi ile soğuk algınlığını karıştırmayın!
Norveç'ten İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı çağrısı
Norveç'ten İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı çağrısı
ABD, Hong Kong ve Suriyeli bazı yetkililere vize kısıtlaması getirdi
ABD, Hong Kong ve Suriyeli bazı yetkililere vize kısıtlaması getirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" kitabı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" kitabı
T10X, kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak
T10X, kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak
Türk mayın avlama gemileri TCG Anamur ve TCG Amasra Yunanistan'ın Pire Limanı'nda
Türk mayın avlama gemileri TCG Anamur ve TCG Amasra Yunanistan'ın Pire Limanı'nda
DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
Yeniden Refah Partisi o parayı istedi mi? Bomba iddiayı Fuat Uğur yazdı
Yeniden Refah Partisi o parayı istedi mi? Bomba iddiayı Fuat Uğur yazdı