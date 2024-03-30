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TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı!

TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı!

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

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İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki TIR, otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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