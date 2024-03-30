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2024 yerel seçimlerde oy kullanmama cezası kaç TL olacak?

2024 yerel seçimlerde oy kullanmama cezası kaç TL olacak?

Türkiye, yarın sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çeşitli nedenlerden dolayı oy kullanamayacak olanlar "Seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? İşte detaylar...

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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Peki, oy vermemenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL? 

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Oy kullanmama cezası 2024

Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

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