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Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.  15 Nisan Pazartesi günü 20.00’de oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribünü: 5 bin TL
Maraton Tribünü: 2 bin TL
Güney - Kuzey Kale Arkası: Bin TL
Misafir Tribünü: Bin 300 TL
VIP Tribünü için bilet satışlarının sadece kulüpten yapılacağı belirtildi.

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