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Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme

Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme

"Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan kat maliklerine yönelik ilk ödemeler yapıldı. İstanbul genelinde en yoğun katılımın sağlandığı Bahçelievler'de devam eden konut inşaatları için, kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmaların hesaplarına aktarıldı.

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700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği gibi önemli desteklerin yanı sıra işyerleri için de 350 bin liraya kadar hibe ve 350 bin liraya kadar kredi desteği sunulan Yarısı Bizden Kampanyası'nda en yoğun başvuruların geldiği Bahçelievler'deki Şirinevler Mahallesi'nde bulunan konut sahiplerine ödemeler yapılmaya başlandı.

Konut sahiplerine sağlanan 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, müteahhitler adına açılan hesaplara yapılan ödemeler aşamalı olarak gerçekleşecek. İnşaatın devamı sürecinde yüzde 10'luk bir ödeme yapılırken, kabası bitirildiğinde yüzde 30, ince işçiliğin tamamlanmasıyla yüzde 30 daha, son olarak ise iskan alındıktan sonra kalan yüzde 30'luk kısım ödenecek.

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