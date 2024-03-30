Murat Kurum'dan yerel seçim açıklaması: "Birilerini süresiz tatile göndereceğiz"

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'da konuştu. Kurum, "Birilerini süresiz tatile göndereceğiz" derken "Sandıkları terk etmeyin" çağrısında bulundu.

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31 Mart yerel seçimlerine saatler kala Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da konuştu. Kurum; "Birilerini süresiz tatile göndereceğiz" derken "Sandıkları terk etmeyin" dedi.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

En büyük israfı yaptılar, İstanbulluları ötekileştirdiler. Ev kadını, çalışan kadın diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun, bugün İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler, milleti kandırdılar, aldattılar, hala da yalan söylemeye devam ediyorlar.

2019'da oyunuzu istediler gittiler. Yüzlerce vaat verdiler, makama oturunca hepsini unuttular. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam konutlar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar. Mal beyanlarını açıkladılar, 1.5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyin.

Mayıs seçiminde kazanıyoruz dediler, ne oldu, millete yine yalan söylediler. Onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde harcayacağız. Biz Arnavutköy'e harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir, hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek. Yarın sandıkta tüm bunların hesabını sormaya hazır mıyız?