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Gazze'de can kaybı 32 bin 705’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 32 bin 705’e yükseldi

Filistin'de İsrail tarafından başlatılan saldırıların ardından sivil vatandaşlar hedef alınmaya devam ediyor. İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 705’e yükseldi.

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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 705’e yükseldi.

İsrail ordusunun 176 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 705’e, yaralananların sayısının ise 75 bin 109'a yükseldiği aktarıldı.

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