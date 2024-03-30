Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kaldı

Çankırı-Karabük karayolunda tırın arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden aile üyelerinin oy kullanmak için memleketlerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmak için memleketleri Ordu’ya gittikleri öğrenilen ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri yola duba yerleştirdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.D. idaresindeki tır, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.