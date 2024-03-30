CHP’de akreditasyon rezaleti! Gazeteci İlknur Yılmaz isyan etti

Gazeteci İlknur Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın seçim akreditasyon sürecinde yaşadığı ayrımcılığı protesto etti. Yılmaz, başvurusunun reddedilmesi ve "gazeteci seçimi yapıldığı" iddiasıyla karşılaşmasının ardından sert bir tepki gösterdi.

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Gazeteci İlknur Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın seçim akreditasyon sürecinde yaşadığı ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi sosyal medya hesabından sert bir dille eleştirdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada mesleğini tarafsızca icra etmeye çalıştığını ve yıllardır her görüşten siyasetçiyle röportajlar yaptığını belirtti.

Yılmaz, 31 Mart gecesi seçim sonuçlarını takip etmek için CHP İstanbul İl Başkanlığı'na akreditasyon başvurusunda bulunduğunu ancak başvurusunun reddedilmesi üzerine şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını ifade etti. "Başvurumun onaylanmadığı, programın paylaşılan frekans ve haberlerden takip edebileceğim" şeklindeki maille karşılaşmasıyla ayrımcılığın açıkça ortaya konulduğunu belirten Yılmaz, bu duruma isyan etti.

Gazeteci Yılmaz, yaşadığı bu ayrımcılığın demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Her fırsatta demokrat olduğunu söyleyen, benzeri konulardan sürekli AK Parti'yi eleştiren CHP, bugün bir gazeteciye böyle davranıyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

Son olarak, Türkiye'deki gazetecilerin işlerini yapmak için engellerle mücadele etmek zorunda kalmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu faşist zihniyet ne zaman son bulacak?" sorusunu yöneltti ve kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

İlknur Yılmaz'ın sözleriyle, gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmeleri için mücadele etmeye devam edeceği bir kez daha ortaya konmuş oldu.

İşte İlknur Yılmaz'ın o paylaşımı: