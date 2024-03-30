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Ankara’da ‘sahte pankart’ krizi! Mansur Yavaş cephesinden çok sert tepki geldi

Ankara’da ‘sahte pankart’ krizi! Mansur Yavaş cephesinden çok sert tepki geldi

Yerel seçimlere 1 gün kala Ankara’da şehrin çeşitli yerlerine asılan ‘sahte’ pankartlar kriz yarattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili sert bir acıkama geldi. Açıklamada “Pankartları bastıranlar ve asanlar hakkında derhal Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin Ankara’nın çeşitli yerlerinde açılan ‘sahte’ pankartlarla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Gültekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimi kaybedeceğini anlayanlar, son günlerde panik halinde kirli ama bilindik oyunlarına yeniden başladı.

Dün geceden beri Ankara’nın çeşitli yerlerinde astıkları ve bizleri hain terör örgütü ile yan yana göstermeye çalıştıkları yüzlerce pankart, bu oyunların yeni bir örneği olarak “kirli siyaset” tarihinde yerini alacaktır.

Ankara seçmeninin aklıyla alay edip bu tip gayriahlaki ve ucuz oyunlarla oy kazanacağını düşünenlere en büyük cevabı yine Ankara seçmeni verecektir.

Pankartları bastıranlar ve asanlar hakkında derhal Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Kirli siyasetten medet umanlara sesleniyoruz: Bu yetmez. Hazır seçime bir gün kalmışken, bu konuda tecrübeniz de sabitken bebek katili Abdullah Öcalan’ın kardeşini kendinize destek için bu akşam TRT’ye çıkarmanızı, mesajını da mitinglerinizde okutmanızı bekliyoruz.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi; şeffaf, adil ve insan odaklı Belediyecilik anlayışıyla Ankaralılara hizmet etmeye devam edecektir.

Saygılarımızla.”

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