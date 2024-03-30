İstanbul’da seçim öncesi helikopter destekli denetim

İstanbul genelinde yerel seçim öncesi helikopter destekli denetim yapıldı. Kadıköy ve Taksim’de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı.

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Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, helikopter destekli denetim yapıldı.

Kadıköy ve Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.



Denetimler kapsamında, durdurulan araçlar tek tek arandı. Sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldıktan sonra asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.



Denetimler sürüyor.