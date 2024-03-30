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Sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı

Sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkartılan çocuklar hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bugün araç termometreleri 35 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte sıcaktan bunalan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk ise merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girdi. Bir süre sonra 2 çocuk akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı ve bağırıp çevredekilerden yardım istedi. Çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sulama kanalına atlayıp çocukları kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sulama kanalına giren çocuklardan birinin terliğinin kanal kenarında kaldığı görüldü.

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