Güngören mitingi...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıktan çıkan iradesine saygılıyız

Seçime saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de İstanbullularla buluştu. Erdoğan, "Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'den sonra Güngören'de vatandaşlarla buluştu. "İstanbul'u sel alıyor, İstanbul'un belediye başkanı İsviçre'de, tatilde. 'Benim de tatil yapma hakkım yok mu?' diyor. Var, sana bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil izni verecek." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var. Ne diyelim İstanbul'u bu hale getirenler utansın. Bu tür konularla meşgul olmaya başlamışsalar vakit yaklaşmış demektir. Beceriksizliğe yalana dolana batan İstanbul'u yeniden yatırım, eser, hizmet, gündemine döndürmek için çok çalıştık. Yarın İstanbul yine böyle değişimi sandıkta gerçekleştirecektir. Büyükşehirde Murat Kurum diyor muyuz?

"Milletimizin sandıktan çıkan iradesine saygılı olacağız"

Mayıs seçimlerinde oluştukları havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Belediyelerde de benzeri hava estirmenin peşindeler.

Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz.

Şayet seçim yabancı ajansların göz boyayan kampanyalarıyla kazanılsaydı, geçmişten beri bu ülkede iktidardan hiç düşmeyecek olanlar vardı.

"Sosyal medyaya televizyon reklamlarına bakarsanız..."

Sosyal medyaya televizyon reklamlarına bakarsanız İstanbul'u yeni baştan inşa etmiş sanırsınız. Seçim ortaya koyduğunuz eser ve hizmetlerle milletin gönlündeki yerinizi ne kadar inşa ettiğinizle ilgilidir.

Bize göre en tehlikeli insan gözünüzün içine bakarak yalan söyleyendir. İstanbul'u sel alıyor, İstanbul'un belediye başkanı İsviçre'de, tatilde. 'Benim de tatil yapma hakkım yok mu?' diyor. Var, sana bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil izni verecek.