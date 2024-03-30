BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Freni boşalan tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti

Freni boşalan tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan dorsesiz tır, bir kadını altına aldıktan sonra eve çarparak durabildi. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı dorsesiz tırın, yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkarak metrelerce savrulan tır, evinin önünde oturan 61 yaşındaki Ferihan Özkılıç'ı altına aldıktan sonra duvara çarparak durabildi. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır altında kalan Ferihan Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından tırın altından çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu
Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Havada seçim reklamı kaza ile sonuçlandı
Havada seçim reklamı kaza ile sonuçlandı
Maltepe’de kontrolden çıkan kamyonet araca çarpıp parka daldı
Maltepe’de kontrolden çıkan kamyonet araca çarpıp parka daldı
Sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı
Sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı
Güngören mitingi...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıktan çıkan iradesine saygılıyız
Güngören mitingi...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıktan çıkan iradesine saygılıyız
Ankara’da ‘sahte pankart’ krizi! Mansur Yavaş cephesinden çok sert tepki geldi
Ankara’da ‘sahte pankart’ krizi! Mansur Yavaş cephesinden çok sert tepki geldi
İstanbul’da seçim öncesi helikopter destekli denetim
İstanbul’da seçim öncesi helikopter destekli denetim
Otoyolda lastiği patlayan tıra çarpan kamyon kağıt gibi ezildi
Otoyolda lastiği patlayan tıra çarpan kamyon kağıt gibi ezildi
Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'le anlaşma için dört koşul
Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'le anlaşma için dört koşul
Gazze'de can kaybı 32 bin 705’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 32 bin 705’e yükseldi
Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kaldı
Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kaldı