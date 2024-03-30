BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler

Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu.

Abone ol

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret
Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Edirne kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü
Edirne kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü
Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa’da sonlandırdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa’da sonlandırdı
Ankara’da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara’da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kaza yapan araçtan çıkıp, "Kim kaza yaptı" diye sordu
Kaza yapan araçtan çıkıp, "Kim kaza yaptı" diye sordu
Yangın paniği! Çevredeki evlere sıçradı hepsi alev alev yandı
Yangın paniği! Çevredeki evlere sıçradı hepsi alev alev yandı
Dolandırıcılardan seçim tuzağı: Sosyal medyadaki linklere dikkat
Dolandırıcılardan seçim tuzağı: Sosyal medyadaki linklere dikkat
Freni boşalan tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti
Freni boşalan tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti
Dolandırıcılardan seçim tuzağı: Sosyal medyadaki linklere dikkat
Dolandırıcılardan seçim tuzağı: Sosyal medyadaki linklere dikkat
Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu
Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu