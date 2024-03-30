Kaza yapan araçtan çıkıp, "Kim kaza yaptı" diye sordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkan hafif ticari aracın park halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından araçtan çıkan sürücü, kaza anı dahil hiçbir şey hatırlamazken, kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim? gibi sorular sordu.

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Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Engin Ö.nün kullandığı 61 BU 101 plakalı hafif ticari araç, Çetin Emeç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıtı ardından evin önündeki motosiklete çarptı.



Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkarılan araç sürücüsünün soruları ve şaşkınlığı kısa süreliğine de olsa hafıza kaybı yaşadığını gözler önüne serdi. Araçtan indiğinde ilk sözleri ‘burası neresi’ olan Engin Ö. “Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm” diye konuştu. Ablasını hatırlayan Engin Ö., ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı.



Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.