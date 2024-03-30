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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa’da sonlandırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa’da sonlandırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin son çalışmasını oyunu da kullanacağı memleketi Manisa’da gerçekleştirdi.

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Seçim yasaklarının son saatinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim otobüsünün üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinden başlayan konvoyun başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakıroğlu ile birlikte üstü açık otobüsten Manisalıları selamladı. 

 Yunusemre ilçesine kadar devam eden konvoy boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerini meşaleler yakarak gösterdi.

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