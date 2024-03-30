Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.

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İsmailağa Cemaati'nin tüm bağlarını kopardığını açıkladığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı'na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MURAT KURUM'DAN İSMAİLAĞA ZİYARETİ

Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek "hayır duası" aldı.

CÜBBELİ: ŞU SAAT OLMUŞ BİR AÇIKLAMANIZ YOK

Ziyarete ilişkin kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir paylaşımda bulundu. Ünlü, şunları söyledi: "Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı'na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok. Ben Allah için ve DEM'cilerin güçlenmemesi için Cumhur İttifakı'na alenî destek vermekle yetinmedim, Saadet ve Yeniden Refah gibi partilere de bu seçim itibariyle teröristlerin kazanmasına yol açacağı için rey vermenin caiz olmadığını beyân ederek bu kadar insanların sövüp saymalarına maruz kalmayı göze aldım. Siz hâlâ milli ve dînî duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: 'buna mânî olan nedir?!' diye düşünmüyor değil!"

NE OLMUŞTU?

Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa cemaatinde şeyhlik hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca,geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti. Süre henüz bitmeden İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA OY İSTEMİŞTİ

İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulunmuştu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.