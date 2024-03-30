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Çin'den vatandaşlarına peş peşe ABD uyarısı: Hazırlıklı olun!

Çin'den vatandaşlarına peş peşe ABD uyarısı: Hazırlıklı olun!

Çin, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarına "beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmaları" uyarısında bulundu.

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Çin Dışişleri Bakanlığının WeChat hesabında yayınlanan seyahat uyarısında, son dönemde bazı Çinli öğrencilerin ve şirket çalışanlarının, ABD'deki havaalanlarında "polisin kanunsuz sorgulama ve tacizleri"yle karşılaştığı hatırlatıldı.

ÇİN'DEN 'HAZIRLIKLI OLUN' UYARISI
Çin vatandaşların telefonlarının, bilgisayarlarının ve bagajlarındaki diğer nesnelerin tek tek arandığı ve bazılarının ülkeye girişlerin yasaklandığına dikkat çekilen açıklamada, ABD'ye seyahat edeceklerin benzer durumlarla karşılaşabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği ve ülkedeki konsoloslukların ABD makamlarını bu konuda protesto ettiği kaydedildi.

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