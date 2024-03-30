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Bayern Münih'e Dortmund çelmesi! 11 yıl sonra kazandılar

Bayern Münih'e Dortmund çelmesi! 11 yıl sonra kazandılar

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayern Münih'i 2-0 yendi.

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"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Borussia Dortmund, 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson'un attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı. Konuk takımda milli futbolcu Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Üst üste 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, 53 puanla 4. sırada yer aldı. Dört hafta sonra kaybeden ve 60 puanda kalan lig ikincisi Bayern Münih'in lider Bayer Leverkusen ile arasındaki fark 13'e çıktı.

Dortmund, Bayern'i deplasmanda en son 2013-14 sezonunda mağlup etmişti. Edin Terzic'in takımı 10 sene sonra ilk kez rakibi karşısında galip geldi.

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