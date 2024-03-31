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Ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü!

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

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H.B. (34) idaresindeki otomobil, Kayrancık mevkisinde ağaca çarptı.

Kazada sürücü H.B, ikiz kardeşi H.B. (34) ile anneleri Zeliha B. (74) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeliha B. ile oğlu H.B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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