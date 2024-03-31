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En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi

En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi

Avcılar’da 19 bin 249 vatandaşın kayıtlı olduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda yerel seçimler için oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

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Türkiye’de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatler olmasına rağmen yoğunluk yaşandı. Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi. Öte yandan kimi vatandaşların görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle de oy vermeye geldiği görüldü. Okul ve çevresi dron ile de görüntülendi.

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