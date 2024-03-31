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YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçimlere ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçimlere ilişkin açıklama

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." dedi.

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Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor.

İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. " ifadelerini kullandı.

Ankara'da oyunu kullanan Yener "Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmadan, herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyorum" açıklaması yaptı. 

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