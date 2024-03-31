Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi, nasıl oy kullanılacak?
Türkiye, bugün sandık başında... Seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kuruldu. Seçmenler, bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 5 adımda kullanacaklar.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında!
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kuruldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.