İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Kağıthane'de oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda eşi ile birlikte oyunu kullandı. Vatandaşlar, Kurum'a yoğun ilgi gösterdi.

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Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi. Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Kıymetli İstanbullu hemşehrilerim. Burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 aydır projelerimizi hedeflerimizi paylaştık. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun ülkemize İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. istanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız.

"Vatandaşlarımız sandığa sahip çıksın"

1166 No'lu sandıkta oyunu kullanan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Değerli arkadaşlar, öncelikle burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 aydır projelerimizi, hayallerimizi paylaştık. Vatandaşlarımızın misafiri olduk, semtlerine gittik. Tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oyumuzu kullandık, oğlum ilk oyunu kullandı. Oyumuzun ülkemize, İstanbul'a milletimize hayırlı olmasını biliyorum. Bugün İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz.

Deprem riskinin kaldırılacağı, trafik çilesinin biteceği adımı sandıkta hep birlikte atacağız. Tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını, sandıklarına sahip çıkmasını istiyorum. İl başkanlığımızda süreci takip edeceğiz. "