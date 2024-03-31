BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı.

Abone ol

Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim Eskici ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak de ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna taşındı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çiftçi oylarını kullandı.

Ali Mızrak, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti. Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da oyunu kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da oyunu kullandı
Muay thai milli sporcusu astronot kostümüyle oy kullandı
Muay thai milli sporcusu astronot kostümüyle oy kullandı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı
CHP lideri Özgür Özel oyunu kullandı
CHP lideri Özgür Özel oyunu kullandı
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi
En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi
Kastamonu’da seçim hareketliliği: Vatandaşlar okullara akın ediyor
Kastamonu’da seçim hareketliliği: Vatandaşlar okullara akın ediyor
YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçimlere ilişkin açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçimlere ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı
Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı
Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı