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Yozgat’ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren bir kişi öldü

Yozgat’ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren bir kişi öldü

Yozgat’ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Mustafa İldiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan Mustafa İldiş (76), mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti. Görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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