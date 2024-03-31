BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, oyunu kullandı: Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, oyunu kullandı: Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yok

 Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.

Abone ol

Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası! Ölü ve çok sayıda yaralı var
İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Kağıthane'de oyunu kullandı
İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Kağıthane'de oyunu kullandı
Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı
Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da oyunu kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da oyunu kullandı
Muay thai milli sporcusu astronot kostümüyle oy kullandı
Muay thai milli sporcusu astronot kostümüyle oy kullandı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı
CHP lideri Özgür Özel oyunu kullandı
CHP lideri Özgür Özel oyunu kullandı
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi
En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi