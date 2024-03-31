Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı. Erdoğan yaptığı açıklamada "İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, saat 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Oy verme işlemi sonrası Erdoğan kısa bir açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum"

"Gerçekten arka arkaya kısa süre ile iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çok yoğun kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek sureti ile yerel yönetimlerden inşallah hayırlı netice çıkar diye düşünüyorum. Seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni dönemin başlangıcına vesile olacak. İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum."