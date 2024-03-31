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Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu

Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu

Oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, beklemek istemeyince sıraya asistanını koydu. Bir süre sonra asistanının haber vermesiyle tekrar okula gelen ünlü şarkıcı oyunu kullandı.

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Yerel seçim kapsamında oyunu kullanmak üzere saat 13.30 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Bastık'ın yerine oy sırasında asistanı bekledi. Bir süre sonra okula tekrar gelen ünlü şarkıcı, 1244 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından basına konuşan Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım" dedi.

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