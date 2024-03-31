91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki vatandaş, iki kişinin kolundan tutunarak gittiği sandıkta oyunu kullandı.

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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaşayan ve 25 sene boyunca muhtarlık ve 18n yıl boyunca bir siyasi partinin ilçe başkanlığını yapan 91 yaşındaki İhsan Ayan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde vatandaşlık görevini yerine getirmeyi ihmal etmedi. İki yakının kolundan tutarak destek verdiği Ayan, yürüyerek gittiği sandıkta oyunu kullandı.

“Menderes’in zamanından beri oy kullanıyor”

Ayan’ın en yaşlı insanı olduğunu söyleyen oğlu Ünsal Ayan, “1933 doğumlu. Adnan Menderes’in zamanından beri oy kullanıyor. Hala da bir siyaset adamı. İhsangazi’de siyasi parti kurucularından. 25 sene muhtarlık, 18 sene siyasi parti ilçe başkanlığı, 40 sene oda başkanlığı yapmış” dedi.