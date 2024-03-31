Giresun’da 95 yaşındaki Emine Nine demokrasi için oyunu kullandı

Giresun’un en yaşlı seçmenlerinden 95 yaşındaki Emine Kurt, Kale mahallesinde oğlu ile beraber sandık başına gitti.

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Giresun’da sabah 07.00’de başlayan oy verme işlemeleri devam ederken, 95 yaşındaki Emine Kurt’ta sandık başına giden seçmenlerden biri oldu. Yaşadığı Kale mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulu 1178 No.'lu sandıkta oyunu kullanan Emine Kurt’a oy verme işleminde oğlu refakat etti. Oy kullanma yerlerini ziyaret eden Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu ise 95 yaşında oy vermeye gelen Emine Nine’yi görünce teşekkür ederek elini öptü.



Öte yandan aynı okulda oyunu kullanan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan demokrasi bayramının devam ettiğini söyledi. Vali, Serdengeçti Cumhuriyet Ortaokulu’nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “İlimizde 3 binden fazla kolluk kuvveti, 350 araçla 361 bin seçmenin iradesinin sandığa yansıması için çalışıyoruz. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan demokrasi bayramı devam ediyor” dedi.