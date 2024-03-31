BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı

Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan bazı vatandaşlar deniz kenarına gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

Abone ol

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanma işlemleri devam ediyor. Turistik ilçe Alanya’da vatandaşlar oy kullanmalarının ardından soluğu Damlataş Plajı’nda aldı. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 28 dereceye yükseldiği ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güzel havanın keyfini kumda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.

"Rahatlıkla oyumu kullandım"
Sabahın erken saatinde kullandığını belirten Nihat Gürcan (64) isimli vatandaş, “Oyumuzu kullandık, yemeğimizi yedik buraya geldik. Ben sabah 8.30’da ilk gidenlerdenim. Tenhayken gidip geleyim dedim. Millete hayırlı olsun. Rahatlıkla oyumu kullandım. Vatandaşlar oyunu kullansın, herkes sandığa gitsin. Hangi partiyi istiyorsa ona kullansın. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu
Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı
91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı
9 yaşındaki Edanur muhtar adayı amcası için oy toplamaya çalıştı
9 yaşındaki Edanur muhtar adayı amcası için oy toplamaya çalıştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
Ambulansla oy kullanacağı okula getirilen kadın: "Devletimizden Allah razı olsun"
Ambulansla oy kullanacağı okula getirilen kadın: "Devletimizden Allah razı olsun"
Giresun’da 95 yaşındaki Emine Nine demokrasi için oyunu kullandı
Giresun’da 95 yaşındaki Emine Nine demokrasi için oyunu kullandı
Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Türkiye'de kaybeden kimse yok'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Türkiye'de kaybeden kimse yok'
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı "Partimize gerekli desteği verdik" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı "Partimize gerekli desteği verdik" dedi
Oy kullandıktan sonra fenalaştı! Acı haber geldi
Oy kullandıktan sonra fenalaştı! Acı haber geldi