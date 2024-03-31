Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan bazı vatandaşlar deniz kenarına gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanma işlemleri devam ediyor. Turistik ilçe Alanya’da vatandaşlar oy kullanmalarının ardından soluğu Damlataş Plajı’nda aldı. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 28 dereceye yükseldiği ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güzel havanın keyfini kumda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.



"Rahatlıkla oyumu kullandım"

Sabahın erken saatinde kullandığını belirten Nihat Gürcan (64) isimli vatandaş, “Oyumuzu kullandık, yemeğimizi yedik buraya geldik. Ben sabah 8.30’da ilk gidenlerdenim. Tenhayken gidip geleyim dedim. Millete hayırlı olsun. Rahatlıkla oyumu kullandım. Vatandaşlar oyunu kullansın, herkes sandığa gitsin. Hangi partiyi istiyorsa ona kullansın. Milletimize hayırlı olsun” dedi.