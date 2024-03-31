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Elazığ’da kaza üstüne kaza! Önce başka araca, sonra anne ve kızına çarptı

Elazığ’da kaza üstüne kaza! Önce başka araca, sonra anne ve kızına çarptı

Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen kazada iki araç çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlardan biri, yolda yürüyen anne ve kızına çarptı.

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Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil yolda yürüyen anne kıza çarptı. Kazada 2’si yaya olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Tofaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki otomobil ile E.K. idaresindeki 23 ABL 392 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda yürüyen anne ve kıza çarparak yan yattı. Kazada 2’si yaya olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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