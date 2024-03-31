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“Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor” iddiası yalanlandı!

“Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor” iddiası yalanlandı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddiası doğru olmadığını açıkladı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan “Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtildiği, beşinci fıkrasında da; ‘Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.’ denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabildiği belirtildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edildiği vurgulanan açıklamada, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

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