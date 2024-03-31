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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, "Son oy sayılana sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden sandıkların başından ayrılmamasını milletin iradesine sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum."

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