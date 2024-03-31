Taliban yönetimi, Afganistan'da 2 ABD'linin tutuklu olduğunu açıkladı

Taliban yönetimi, Afganistan'da 2 ABD vatandaşının tutuklu olduğunu duyurdu.

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TOLO News'a konuşan Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede tutuklu yabancılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bazı yabancı uyrukluların, Afganistan'da yasaları ihlal etmesi nedeniyle tutuklu olduğunu kaydeden Mücahid, bu kişilerden 2'sinin ABD vatandaşı olduğunu söyledi.

Tutuklu bu 2 kişi hakkında ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Mücahid, diğer tutuklu yabancılar hakkında ise bilgi vermedi.