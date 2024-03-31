BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oyunu kullandı

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oyunu kullandı

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kullandı. Seçmenler içinde Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olarak oyunu kullandı.

Abone ol

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, yerel seçimler için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Jandarma yardım etti

Paravanın arkasına geçen Arzu Nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.

"Cumhurbaşkanımıza selam gönderiyorum"

Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum." dedi.

Sınıroğlu, Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olarak biliniyor.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da 150 bin kişi zorunlu askerliğe çağrılıyor!
Rusya'da 150 bin kişi zorunlu askerliğe çağrılıyor!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İstanbul'da seçim, trafik yoğunluğunu yüzde 10'un altına düşürdü
İstanbul'da seçim, trafik yoğunluğunu yüzde 10'un altına düşürdü
Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
“Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor” iddiası yalanlandı!
“Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor” iddiası yalanlandı!
YSK Başkanı Yener: Yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek
YSK Başkanı Yener: Yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek
Meclis üyesi adayına asitli saldırı
Meclis üyesi adayına asitli saldırı
Elazığ’da kaza üstüne kaza! Önce başka araca, sonra anne ve kızına çarptı
Elazığ’da kaza üstüne kaza! Önce başka araca, sonra anne ve kızına çarptı
Hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Seçim bitti, kavga başladı! Taşlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı!
Seçim bitti, kavga başladı! Taşlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı!
Bu köyde sadece 1 kişi oy kullanıyor!
Bu köyde sadece 1 kişi oy kullanıyor!
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti