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Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı! "Sandıklara sahip çıkma zamanı"

Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı! "Sandıklara sahip çıkma zamanı"

Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için bugün, sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemi başladı. Süreci AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip eden Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandıkların kapanmasıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI.

Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz.

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