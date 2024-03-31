Bornova Hitabspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Kadınlar Futbol 1. Ligi’nin play-off 5. hafta maçları tamamlanırken, Bornova Hitabspor bitime 1 hafta kala Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselmeyi garantiledi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 5. hafta mücadelesinde Horozkentspor ile 0-0 berabere kalan Bornova Hitabspor, puanını 21’e yükselterek zirvedeki yerini korudu ve bitime 1 hafta kala Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Haftanın diğer maçlarında Ünye Gücü Futbol Kulübü, Çatalca Belediyespor'u 1-0 yendi ve 20 puanla ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü ve puanını 10'a çıkardı.

Kadınlar 1. Lig’in play-off 6. ve son hafta maçları 7 Nisan Pazar günü yapılacak.

Öte yandan play-out maçları sonucunda Konya İdmanyurdu, 1. Lig’e veda etti.