Hamza Dağ, sosyal medyadan vatandaşlara seslendi

Tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İzmirlilere son ana kadar oyların sayımını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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Tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımla İzmirlilere son ana kadar oyların sayımını takip etmeleri çağrısında bulunan Hamza Dağ, şu ifadelere yer verdi:

Değerli hemşehrilerim, Seçim için ayrılan süre sona ermiştir. Sandığa yansıttığımız irademize sonuna kadar sahip çıkarak, son ana kadar oyların sayımını takip etmenizi rica ediyorum.

Demokrasimiz, İzmir’imizin geleceği için önem arz eden bu seçimin şehrimiz ve vatandaşlarımız adına hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum.