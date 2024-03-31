BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Hamza Dağ, sosyal medyadan vatandaşlara seslendi

Hamza Dağ, sosyal medyadan vatandaşlara seslendi

Tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İzmirlilere son ana kadar oyların sayımını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Abone ol

Tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımla İzmirlilere son ana kadar oyların sayımını takip etmeleri çağrısında bulunan Hamza Dağ, şu ifadelere yer verdi: 

Değerli hemşehrilerim, Seçim için ayrılan süre sona ermiştir. Sandığa yansıttığımız irademize sonuna kadar sahip çıkarak, son ana kadar oyların sayımını takip etmenizi rica ediyorum.

Demokrasimiz, İzmir’imizin geleceği için önem arz eden bu seçimin şehrimiz ve vatandaşlarımız adına hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Bornova Hitabspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Bornova Hitabspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldı
Oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü!
Oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü!
Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı! "Sandıklara sahip çıkma zamanı"
Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı! "Sandıklara sahip çıkma zamanı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı
Taliban yönetimi, Afganistan'da 2 ABD'linin tutuklu olduğunu açıkladı
Taliban yönetimi, Afganistan'da 2 ABD'linin tutuklu olduğunu açıkladı
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oyunu kullandı
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oyunu kullandı
Rusya'da 150 bin kişi zorunlu askerliğe çağrılıyor!
Rusya'da 150 bin kişi zorunlu askerliğe çağrılıyor!
İstanbul'da seçim, trafik yoğunluğunu yüzde 10'un altına düşürdü
İstanbul'da seçim, trafik yoğunluğunu yüzde 10'un altına düşürdü
Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
“Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor” iddiası yalanlandı!
“Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor” iddiası yalanlandı!