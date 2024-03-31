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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

AK Partili Mustafa Şen'den son dakika açıklanan anketlere tepki BETİMAR'ın olay anketi

AK Partili Mustafa Şen'den son dakika açıklanan anketlere tepki BETİMAR'ın olay anketi

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'a 10 puan fark attığını gösteren BETİMAR'ın anket seçim günü açıklanınca tartışma konusu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. " dedi.

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Bir önceki seçimleri bilen BETİMAR'ın oy kullanma süresinin bitimine sayılı saatler kala açıkladığı anket sonuçları, sosyal medyada olay oldu.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'a büyük fark attığı görülen anket yankı uyandırdı.

Tartışılan anket sonuçlarına ilişkin AK Parti'den ilk tepki geldi. 

"Bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadesini kullandı.

O tepki BETİMAR'ın anketine mi?

Sosyal medyada söz konusu anketin araştırma şirketi BETİMAR'ın anketi olduğu konuşuluyor.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen BETİMAR, oy kullanma devam ederken çok sayıda illere ait araştırma sonuçlarını yayınlamıştı. 

BETİMAR, 14 Mayıs seçimlerini nokta atışı bilen anket firmasıydı.

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