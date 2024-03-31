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Oy vermeye gidiyordu, kazada canını verdi

Oy vermeye gidiyordu, kazada canını verdi

Antalya'dan oy kullanmak için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş., Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarında seyahat ederken, direksiyon kontrolünü kaybederek aracın yoldan çıkıp şarampole devrilmesiyle hayatını kaybetti.

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin sürücüsü olduğu 54 ADV 535 plakalı otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nin (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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