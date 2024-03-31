BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  DÜNYA

Irak'ta Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, terör saldırısında öldürüldü

Irak'ta Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, terör saldırısında öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

Abone ol

ITC Başkanlığından Süleymaniye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesindeki saldırıda Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş'un, İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu terör olayı ve arkasındaki faillerin ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması ve faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemini ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Türkmen Cephesi, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit ediyor.

Kifri şehrindeki Beyatlı aşireti ile Türkmen halkımıza ve şehidin ailesine başsağlığı diliyor, Türkmen davası şehidine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz, mekanı cennet olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla’da makilik alanda yangın çıktı
Muğla’da makilik alanda yangın çıktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Gazze’yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Gazze’yi görüştü
Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı
Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı
Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Oy vermeye gidiyordu, kazada canını verdi
Oy vermeye gidiyordu, kazada canını verdi
RTÜK Başkanı seçim sonuçları için yayın kuruluşlarını uyardı!
RTÜK Başkanı seçim sonuçları için yayın kuruluşlarını uyardı!
AK Partili Mustafa Şen'den son dakika açıklanan anketlere tepki BETİMAR'ın olay anketi
AK Partili Mustafa Şen'den son dakika açıklanan anketlere tepki BETİMAR'ın olay anketi
Kazada hayatını kaybeden milli sporcu Sıla Medine Kavurat defnedildi
Kazada hayatını kaybeden milli sporcu Sıla Medine Kavurat defnedildi
Hamza Dağ, sosyal medyadan vatandaşlara seslendi
Hamza Dağ, sosyal medyadan vatandaşlara seslendi
Ankara'da 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı!
Ankara'da 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı!
Bornova Hitabspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Bornova Hitabspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi