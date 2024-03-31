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Muğla’da makilik alanda yangın çıktı

Muğla’da makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya mahallesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

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Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesinde makilik alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sonrası vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan sahada itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

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