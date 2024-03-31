Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı

Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık görevlisi, çıkan tartışmada muhtarı bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.Abone ol
Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık görevlisi, çıkan tartışmada muhtarı bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Afyonkarahisar'da iddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B., Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.
Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Halit K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli Y.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.