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Pusuladan çıkan fotoğraf ve not şaşkına çevirdi

Pusuladan çıkan fotoğraf ve not şaşkına çevirdi

31 Yerel seçimlerinde halk bugün sandık başına gitti. Seçimlerde oy kullanan bir seçmen, oy pusulasına Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi'nin fotoğrafını yapıştırıp yazdığı not dikkat çekti.

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31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden seçmenler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı seçmenlerin yasak olmasına rağmen oy pusulalarının fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşması dikkat çekti. Gazete Duvar'ın haberine göre, bir seçmen, oy kullandığı pusulanın içine Icardi'nin fotoğrafını koyup bir de not yazdı.

Pusulayı sosyal medya hesabından paylaşan seçmen, pusulanın üzerine "Hissiyatıma göre çare Icardi" notunu düştü.

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