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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

31 Mart yerel seçimleri İstanbul seçim sonuçları açıklandı

31 Mart yerel seçimleri İstanbul seçim sonuçları açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da ilk seçim sonuçları geldi. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 49.85 oy alırken, rakibi Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum yüzde 41.39 oy aldı.

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İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı, gözler sonucu en çok merak edilen İstanbul'a çevrildi.

YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar açıklandı. Sandıkların yüzde 34.6'sı açıldı. Buna göre saat 20.14 itibarıyla İstanbul'da yarışan adayların oy oranları şöyle oldu:

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