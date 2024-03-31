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Mansur Yavaş oy kullandığı sandıkta birinci çıktı

Mansur Yavaş oy kullandığı sandıkta birinci çıktı

Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. ABB Başkanı Yavaş, Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullandı. Yavaş, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı. Rakibi Altınok’a ise 28 oy çıktı.

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullandı.

Yavaş’ın oy verdiği 4101 numaralı sandıktan; CHP’nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’a 28 oy çıktı.

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