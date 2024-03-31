İşte İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıktaki sonuç

Türkiye, bugün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. İmamoğlu’nun oy verdiği sandıkta AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum 1'inci çıktı. İmamoğlu’na ise 114 oy çıktı.Abone ol
Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yapmak için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı.
İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı.
Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ise 114 oy çıktı.